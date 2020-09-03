СМИ узнали о планах Минздрава запретить ароматизаторы в сигаретах

В конце июля 2020 г. Госдума приняла в последнем чтении законопроект, который приравнял альтернативные средства потребления никотина (кальяны, вейпы, электронные сигареты и т. д.) к сигаретам, распространив на них соответствующие ограничения. В частности, отныне их запрещено использовать в общественных местах, продавать в интернете, рекламировать и свободно выкладывать на прилавках. Кроме того, к обороту запрещены никотиносодержащие продукты орального потребления – пэки.