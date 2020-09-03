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СМИ узнали о планах Минздрава запретить ароматизаторы в сигаретах

Ведомости

Минздрав планирует запретить использование пищевых добавок и ароматизаторов при производстве сигарет, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие материалы ведомства.

Данная мера предлагается в рамках антитабачной концепции по сокращению числа курильщиков в России с 29 до 21% к 2035 году. Минздрав намерен добиться этой цели запретом использовать красители и ароматизаторы при производстве сигарет, а также никотиносодержащих жидкостей и смесей для электронных сигарет и вейпов.

Опрошенные изданием эксперты указали, что запрет может коснуться от 80 до 98% производимой табачной продукции – такова доля сигарет и никотиносодержащих продуктов с пищевыми добавками в России. Запрет на использование такого сырья может грозить технологическими сложностями для производителей, так как, например, относящийся к пищевым добавкам глицерин используется для измельчения табачного листа и предотвращения потери им влаги.

Другие используемые сейчас добавки смягчают вкус табака, и в случае их отсутствия качество сигарет понизится. Производители предупреждают, что в случае ухудшения вкуса сигарет может увеличиться доля контрафактной продукции.

В конце июля 2020 г. Госдума приняла в последнем чтении законопроект, который приравнял альтернативные средства потребления никотина (кальяны, вейпы, электронные сигареты и т. д.) к сигаретам, распространив на них соответствующие ограничения. В частности, отныне их запрещено использовать в общественных местах, продавать в интернете, рекламировать и свободно выкладывать на прилавках. Кроме того, к обороту запрещены никотиносодержащие продукты орального потребления – пэки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных