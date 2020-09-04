Мишустин направил 5 млрд рублей на выплаты участвующим в борьбе с COVID-19 специалистам

На выплаты смогут претендовать сотрудники федеральных органов власти, военнослужащие и другие специалисты силовых ведомств, которые помогают пациентам с коронавирусом либо участвуют в борьбе с распространением инфекции. Как уточнили в пресс-службе правительства, это работники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Многие из сотрудников таких учреждений напрямую имеют дело с заболевшими и несут повышенную нагрузку, связанную с угрозами жизни и здоровью.