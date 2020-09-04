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Мишустин направил 5 млрд рублей на выплаты участвующим в борьбе с COVID-19 специалистам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении стимулирующих выплат сотрудникам подведомственных федеральным органам власти (Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН и др.) учреждений за работу с заболевшими COVID-19. На эти выплаты направят 5 млрд руб. из резервного фонда правительства.

На выплаты смогут претендовать сотрудники федеральных органов власти, военнослужащие и другие специалисты силовых ведомств, которые помогают пациентам с коронавирусом либо участвуют в борьбе с распространением инфекции. Как уточнили в пресс-службе правительства, это работники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Многие из сотрудников таких учреждений напрямую имеют дело с заболевшими и несут повышенную нагрузку, связанную с угрозами жизни и здоровью.

Поддержать их специальными выплатами ранее поручил президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе. Размер выплат составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода специалиста, он будет зависеть от занимаемой сотрудником должности.

Ранее сегодня федеральный оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 015 105. Общее количество умерших достигло 17 649.

Ранее по теме: Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных