Мишустин направил 5 млрд рублей на выплаты участвующим в борьбе с COVID-19 специалистам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении стимулирующих выплат сотрудникам подведомственных федеральным органам власти (Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН и др.) учреждений за работу с заболевшими COVID-19. На эти выплаты направят 5 млрд руб. из резервного фонда правительства.
На выплаты смогут претендовать сотрудники федеральных органов власти, военнослужащие и другие специалисты силовых ведомств, которые помогают пациентам с коронавирусом либо участвуют в борьбе с распространением инфекции. Как уточнили в пресс-службе правительства, это работники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Многие из сотрудников таких учреждений напрямую имеют дело с заболевшими и несут повышенную нагрузку, связанную с угрозами жизни и здоровью.
Поддержать их специальными выплатами ранее поручил президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе. Размер выплат составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода специалиста, он будет зависеть от занимаемой сотрудником должности.
Ранее сегодня федеральный оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 015 105. Общее количество умерших достигло 17 649.