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Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

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Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, согласно которым для лечения болезни могут быть использованы шесть препаратов.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», — говорится в сообщении. При этом, как отмечает министерство, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя.

В июне Министерство здравоохранения включило препарат «Авифавир» (на основе фавипиравира) в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Это первый российский препарат против COVID-19. Фавипиравир, на основе которого сделан «Авифавир», – это противовирусное средство, которое использовалось с 2014 г. в Японии при гриппе. 

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Президент отметил, что вакцинация будет добровольной. Выпускать препарат начали 15 августа. Первые поставки вакцины начнутся в сентябре.

Ранее по теме: Минздрав рекомендовал «Авифавир» для лечения коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных