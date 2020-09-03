Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, согласно которым для лечения болезни могут быть использованы шесть препаратов.
«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», — говорится в сообщении. При этом, как отмечает министерство, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя.
В июне Министерство здравоохранения включило препарат «Авифавир» (на основе фавипиравира) в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Это первый российский препарат против COVID-19. Фавипиравир, на основе которого сделан «Авифавир», – это противовирусное средство, которое использовалось с 2014 г. в Японии при гриппе.
11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Президент отметил, что вакцинация будет добровольной. Выпускать препарат начали 15 августа. Первые поставки вакцины начнутся в сентябре.