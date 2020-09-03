Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», — говорится в сообщении. При этом, как отмечает министерство, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя.