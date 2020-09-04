«Аэрофлот» возобновит полеты на Мальдивы с 10 сентября

««Аэрофлот» возобновляет международное воздушное сообщение с Мальдивами. Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте «Аэрофлота»», — сказала Спивакова.