«Аэрофлот» возобновит полеты на Мальдивы с 10 сентября
««Аэрофлот» возобновляет международное воздушное сообщение с Мальдивами. Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте «Аэрофлота»», — сказала Спивакова.
Рейсы авиакомпании в Каир возобновятся с 9 сентября, в Дубай — с 11 сентября.
3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами.