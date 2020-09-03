«Аэрофлот» возобновит полеты в Египет с 9 сентября
3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. C 7 сентября границы для российских туристов откроет Греция. Страна будет принимать до 500 человек в неделю до 23 сентября.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также для россиян открыты границы Киргизии, Молдавии, Черногории и Швейцарии.