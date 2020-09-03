«Аэрофлот» возобновит полеты в Египет с 9 сентября

«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании», – цитирует Спивакову агентство. Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Дубай с 11 сентября.