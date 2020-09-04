ФСБ сообщила о задержании 13 человек за подготовку массовых убийств

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», – рассказали агентству. В ведомстве добавили, что все задержанные – молодые люди, 11 из них состояли в закрытом интернет-сообществе. У них изъяли четыре самодельные бомбы, охотничье, травматическое и холодное оружие.