ФСБ сообщила о задержании 13 человек за подготовку массовых убийств
ФСБ задержала в разных регионах России 13 членов закрытого интернет-сообщества за подготовку массовых убийств, сообщили ТАСС в ведомстве.
«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», – рассказали агентству. В ведомстве добавили, что все задержанные – молодые люди, 11 из них состояли в закрытом интернет-сообществе. У них изъяли четыре самодельные бомбы, охотничье, травматическое и холодное оружие.
По данным ФСБ, один из задержанных планировал взрыв на праздничной линейке в школе 1 сентября, Как выяснила спецслужба, он хотел убить не менее 100 человек.
В конце августа ФСБ задержала членов законспирированной ячейки, которые собирали и передавали деньги на нужды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и ХМАО. Уголовное дело возбуждено в отношении шести россиян по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб.