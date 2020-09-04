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ФСБ сообщила о задержании 13 человек за подготовку массовых убийств

Ведомости

ФСБ задержала в разных регионах России 13 членов закрытого интернет-сообщества за подготовку массовых убийств, сообщили ТАСС в ведомстве.

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», – рассказали агентству. В ведомстве добавили, что все задержанные – молодые люди, 11 из них состояли в закрытом интернет-сообществе. У них изъяли четыре самодельные бомбы, охотничье, травматическое и холодное оружие.

По данным ФСБ, один из задержанных планировал взрыв на праздничной линейке в школе 1 сентября, Как выяснила спецслужба, он хотел убить не менее 100 человек.

В конце августа ФСБ задержала членов законспирированной ячейки, которые собирали и передавали деньги на нужды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Москве, Московской области, Дагестане, Красноярском крае и ХМАО. Уголовное дело возбуждено в отношении шести россиян по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных