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Опрос показал долю недовольных российским сервисом туристов

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Каждый третий житель России, отдохнувший на российском курорте, считает местный уровень обслуживания слишком низким, следует из результатов опроса, проведенного НПФ Сбербанка и маркетплейсом авторских туров YouTravel.me.

«Около трети опрошенных (31,8%) на вопрос, считают ли они отдых внутри России комфортным, ответили, что их все устраивает. Столько же респондентов (32,9%) отметили слишком низкий уровень сервиса», – говорится в отчете опроса.

Наибольшее число граждан считает лучшими местами для отдыха в России Сочи и Санкт-Петербург: об этом сказали по 31,1% респондентов соответственно. Каждый четвертый (25,8%) отдает предпочтение Крыму. Также в топ-5 среди мест, где можно провести отпуск в России, попали Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).

50,1% россиян собираются или уже отдохнули внутри страны. Из них треть (33,6%) заявили, что скорее удовлетворены местным соотношением цены и качества, а полностью всем довольны 11,8% граждан. При этом почти половина (48,3%) опрошенных признались, что мечтают на пенсии жить на одном из российских курортов.

Наибольшая часть респондентов признались, что не готовы потратить на отдых в России больше 50 000 руб. – так ответили 35,5% опрошенных. Израсходовать до 100 000 руб. готов каждый четвертый респондент (25,8%). Еще 29,8% россиян устроило бы путешествие стоимостью до 30 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных