Опрос показал долю недовольных российским сервисом туристов
Каждый третий житель России, отдохнувший на российском курорте, считает местный уровень обслуживания слишком низким, следует из результатов опроса, проведенного НПФ Сбербанка и маркетплейсом авторских туров YouTravel.me.
«Около трети опрошенных (31,8%) на вопрос, считают ли они отдых внутри России комфортным, ответили, что их все устраивает. Столько же респондентов (32,9%) отметили слишком низкий уровень сервиса», – говорится в отчете опроса.
Наибольшее число граждан считает лучшими местами для отдыха в России Сочи и Санкт-Петербург: об этом сказали по 31,1% респондентов соответственно. Каждый четвертый (25,8%) отдает предпочтение Крыму. Также в топ-5 среди мест, где можно провести отпуск в России, попали Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).
50,1% россиян собираются или уже отдохнули внутри страны. Из них треть (33,6%) заявили, что скорее удовлетворены местным соотношением цены и качества, а полностью всем довольны 11,8% граждан. При этом почти половина (48,3%) опрошенных признались, что мечтают на пенсии жить на одном из российских курортов.
Наибольшая часть респондентов признались, что не готовы потратить на отдых в России больше 50 000 руб. – так ответили 35,5% опрошенных. Израсходовать до 100 000 руб. готов каждый четвертый респондент (25,8%). Еще 29,8% россиян устроило бы путешествие стоимостью до 30 000 руб.