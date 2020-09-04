Опрос показал долю недовольных российским сервисом туристов

50,1% россиян собираются или уже отдохнули внутри страны. Из них треть (33,6%) заявили, что скорее удовлетворены местным соотношением цены и качества, а полностью всем довольны 11,8% граждан. При этом почти половина (48,3%) опрошенных признались, что мечтают на пенсии жить на одном из российских курортов.