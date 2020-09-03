От российских туристов в Египте потребуется лишь результат теста на коронавирус
Российским туристам в Египте не нужно будет проходить карантин, от них потребуется лишь иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Египта в Москве.
«Прохождение карантина не требуется», – сказали в посольстве. Собеседник агентства уточнил, что отрицательный результат теста на коронавирус нужно будет предъявить в аэропорту Каира. Он должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну.
В четверг, 3 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, а также об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией.
Накануне в правительстве Греции постановили, что до 500 граждан России в неделю смогут въезжать в страну с 7 сентября при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель.