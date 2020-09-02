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Греция откроет границу для россиян с 7 сентября

Ведомости

До 500 граждан России в неделю смогут въезжать в Грецию с 7 сентября при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель, следует из постановления, опубликованного в правительственном вестнике страны. Результаты теста должны быть получены не позднее чем за 72 часа до прилета в Грецию, справка должна быть на английском языке.

«Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство (тест на коронавирус. – «Ведомости») перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку», – цитируют текст постановления «РИА Новости». Если авиакомпания допустит к перелету не соответствующего требованиям пассажира, затем она будет обязана за собственные средства доставить его обратно, отмечается в документе.

Попасть в Грецию можно будет только самолетом через аэропорты Афин, Салоник или Ираклиона. За день до прибытия в страну россияне обязаны сообщить место своего временного проживания, заполнив электронную форму Passenger Locator Form (PLF). По прилете туристам могут выборочно провести тест на коронавирус. До получения его результатов граждане России не имеют права покидать локацию, указанную в PLF. Наказание за нарушение запрета составляет €5000.

Постановление действует до 22 сентября (23:59 21 сентября включительно). Греция возобновила международное авиасообщение с 1 июля, однако для россиян въезд в страну временно оставался закрытым.

При этом в Греции растет число случаев заболевания коронавирусом. Так, 26 августа количество заразившихся там за сутки человек стало рекордным – 293. Вирус был обнаружен в том числе у 22 туристов при въезде в страну.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией, а с 15 августа – со Швейцарией. Также открыты границы с Киргизией, Молдавией и Черногорией. В ближайшее время въезд в свою страну может также разрешить Польша, сообщает агентство.

Ранее по теме: Еврокомиссия пока не рекомендует разрешать въезд россиянам в шенгенскую зону

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных