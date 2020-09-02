Греция откроет границу для россиян с 7 сентября

Попасть в Грецию можно будет только самолетом через аэропорты Афин, Салоник или Ираклиона. За день до прибытия в страну россияне обязаны сообщить место своего временного проживания, заполнив электронную форму Passenger Locator Form (PLF). По прилете туристам могут выборочно провести тест на коронавирус. До получения его результатов граждане России не имеют права покидать локацию, указанную в PLF. Наказание за нарушение запрета составляет €5000.