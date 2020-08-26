В Греции сообщили о рекордном числе новых случаев коронавируса
Рекордное число заболевших коронавирусом выявлено в Греции за минувшие сутки — 293 новых случая, в том числе у 22 туристов при въезде в страну, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.
За минувшие сутки пять человек умерли от коронавируса, всего жертвами Covid-19 в Греции стали 248 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в Греции составляет 9280.
Количество инфицированных коронавирусом в Греции в последние недели растет. В связи с этим власти страны ужесточили ограничительные меры, добавили в агентстве.