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В Греции сообщили о рекордном числе новых случаев коронавируса

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Рекордное число заболевших коронавирусом выявлено в Греции за минувшие сутки — 293 новых случая, в том числе у 22 туристов при въезде в страну, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.

За минувшие сутки пять человек умерли от коронавируса, всего жертвами Covid-19 в Греции стали 248 человек. Общее число заразившихся коронавирусом в Греции составляет 9280.

Количество инфицированных коронавирусом в Греции в последние недели растет. В связи с этим власти страны ужесточили ограничительные меры, добавили в агентстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных