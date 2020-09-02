Еврокомиссия пока не рекомендует разрешать въезд россиянам в шенгенскую зону

Еврокомиссия пока не рекомендует разрешать въезд россиянам в шенгенскую зонуПоказатели COVID-19 в России еще не удовлетворяют европейским критериям
Еврокомиссия (ЕК) пока не включила Россию в список стран, гражданам которых рекомендовано разрешить въезд в Евросоюз. Согласно последнему, опубликованному 8 августа на сайте ЕК пресс-релизу, в действующую с этой даты редакцию списка попали такие страны, как Австралия, Канада, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Тунис, Уругвай и Таиланд. Предполагается открыть границы и для граждан КНР, если Пекин в этом вопросе пойдет навстречу и взаимно разрешит въезд гражданам ЕС.
Еврокомиссия в июне выделила несколько критериев, в зависимости от которых въезд граждан третьих государств будет разрешен или запрещен. В Брюсселе оценивают количество заразившихся COVID-19 за 14 дней на 100 000 человек. Для того чтобы получить право въезда на территорию ЕС, страна должна иметь показатель, близкий к европейскому, – т. е. 15 заразившихся на 100 000 человек. В России по состоянию на 1 сентября насчитывалось около 46 инфицированных на 100 000 человек. К другим критериям относятся также динамика заболеваемости (количество зараженных не должно увеличиваться) и эффективность противовирусных мер в принципе. Однако все эти требования носят рекомендательный характер, и государства – члены ЕС могут вести свободную от Брюсселя политику.
Источник, близкий к Еврокомиссии, сообщил «Ведомостям», что «белый список» должны были пересмотреть 31 августа. На вопрос о том, когда можно ожидать открытия границ ЕС для граждан России, в пресс-службе Еврокомиссии не ответили. На момент сдачи текста соответствующий пресс-релиз на официальном сайте ЕК опубликован не был.
4,071 миллиона
шенгенских виз было выдано гражданам России за 2019 г., по данным schengenvisainfo.com. Большинство из этих виз – 3,35 млн – были многократными. При этом было отклонено всего 61 863 заявки на шенгенские визы, что составляет около 1,5% от их общего числа. Граждане России составили в 2019 г. 24% от всех, кто просил шенгенскую визу
Свободой, которую предоставляют рекомендательные критерии ЕС, воспользовались в Варшаве. Польша составила свой черный список из 44 государств, авиационное сообщение с которыми запрещено. Россия, как и Китай, была исключена из этого списка, следует из распоряжения польского правительства, окончательный текст его был опубликован 1 сентября. Планируется, что авиасообщение с Россией будет восстановлено 2 сентября. Среди стран, гражданам которых въезд в Польшу пока запрещен, оказались США, Испания, Индия, Израиль и ряд других государств. Этот запрет продлится со 2 по 15 сентября.
Куда более жесткую позицию по данному вопросу заняла Венгрия. Как сообщает ТАСС, правительство страны 28 августа приняло решение о закрытии границ, в том числе и внутриевропейских, с 1 сентября. С этого дня ни один иностранный гражданин не может въехать на территорию Венгрии без весомой причины. Исключения делаются только для военных конвоев, перевозок гуманитарной помощи и деловых поездок, а также дипломатов. При этом, по словам главы венгерского МИДа Петера Сийярто, граждане Польши, Чехии и Словакии, забронировавшие тур по Венгрии заранее, смогут въехать в страну, предоставив справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Возраст этой справки не должен превышать пять дней. Граждане Венгрии, возвращающиеся на родину, теперь будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин.
Подобные меры вызвали критику в ЕС. 1 сентября еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юхансон заявила, что венгерские власти должны отменить свое решение о закрытии границ. В своем выступлении Юхансон подчеркнула, как важно сохранять целостность шенгенской зоны и избегать дискриминации в регулировании границ. «Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства ЕС, конечно же, должны быть немедленно отменены», – подчеркнула еврокомиссар.
На сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. По данным издания Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР», в ближайшее время российские туристы, возможно, смогут поехать в Хорватию и Доминикану. Также россияне, по данным издания, могут посетить Бахрейн и Абхазию. А с 1 сентября должны были стать возможными полеты в большинство стран СНГ, в том числе в Казахстан, Киргизию, Армению и Таджикистан.