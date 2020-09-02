Еврокомиссия пока не рекомендует разрешать въезд россиянам в шенгенскую зону

Еврокомиссия в июне выделила несколько критериев, в зависимости от которых въезд граждан третьих государств будет разрешен или запрещен. В Брюсселе оценивают количество заразившихся COVID-19 за 14 дней на 100 000 человек. Для того чтобы получить право въезда на территорию ЕС, страна должна иметь показатель, близкий к европейскому, – т. е. 15 заразившихся на 100 000 человек. В России по состоянию на 1 сентября насчитывалось около 46 инфицированных на 100 000 человек. К другим критериям относятся также динамика заболеваемости (количество зараженных не должно увеличиваться) и эффективность противовирусных мер в принципе. Однако все эти требования носят рекомендательный характер, и государства – члены ЕС могут вести свободную от Брюсселя политику.