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Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

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Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Египет (Каир), 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю», – говорится на сайте правительства России.

Также Россия увеличивает с одного до четырех раз в неделю авиасообщение со Швейцарией, рассказали в пресс-службе. Перелеты в эту страну были возобновлены 15 августа.

Вчера, 2 сентября, об открытии границ для российских туристов с 7 сентября сообщила Греция. Страна будет принимать до 500 граждан в неделю до 23 сентября.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также для россиян открыты границы Киргизии, Молдавии и Черногории.

Ранее по теме: Еврокомиссия пока не рекомендует разрешать въезд россиянам в Шенгенскую зону

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных