Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
«Египет (Каир), 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю», – говорится на сайте правительства России.
Также Россия увеличивает с одного до четырех раз в неделю авиасообщение со Швейцарией, рассказали в пресс-службе. Перелеты в эту страну были возобновлены 15 августа.
Вчера, 2 сентября, об открытии границ для российских туристов с 7 сентября сообщила Греция. Страна будет принимать до 500 граждан в неделю до 23 сентября.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также для россиян открыты границы Киргизии, Молдавии и Черногории.