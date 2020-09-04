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Омский токсиколог рассказал о диете Навального

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный до госпитализации в омскую клинику испытывал проблемы с пищеварением и сидел на диетах для похудения, сообщает ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.

«Данные анамнеза, т. е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти – семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием», – сказал Сабаев.

«Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела. Поэтому все, с чем пациент поступил, и тот лабораторный комплекс изменения обмена веществ, он, в общем говоря, уже был накануне, за несколько часов, даже дней до поступления изменения начали формироваться», – подчеркнул он.

По его словам, углеводный обмен в организме Навального в омской клинике удалось выровнять.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.

В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».

Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. В свою очередь, 2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных