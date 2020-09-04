Омский токсиколог рассказал о диете Навального
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный до госпитализации в омскую клинику испытывал проблемы с пищеварением и сидел на диетах для похудения, сообщает ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.
«Данные анамнеза, т. е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти – семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием», – сказал Сабаев.
«Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела. Поэтому все, с чем пациент поступил, и тот лабораторный комплекс изменения обмена веществ, он, в общем говоря, уже был накануне, за несколько часов, даже дней до поступления изменения начали формироваться», – подчеркнул он.
По его словам, углеводный обмен в организме Навального в омской клинике удалось выровнять.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.
В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».
Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. В свою очередь, 2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».