Разработчик ответил на вопрос о сроках начала вакцинации от коронавируса

Разрешение на выпуск партии вакцины «Спутник V» в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, отвечая на вопрос о том, когда все будет готово для начала вакцинации от коронавируса людей из групп риска.