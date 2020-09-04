Разработчик ответил на вопрос о сроках начала вакцинации от коронавируса
Разрешение на выпуск партии вакцины «Спутник V» в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, отвечая на вопрос о том, когда все будет готово для начала вакцинации от коронавируса людей из групп риска.
«(Вакцина) должна пройти процедуру контроля качества в Росздравнадзоре, и также в ближайшее время – с 10 по 13 число (сентября) – мы планируем, мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно, с этого момента, как только партия выйдет в гражданский оборот, и начнется вакцинация населения», – сказал Логунов.
Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что вакцнация будет добровольной. Производство препарата началось 15 августа, а его массовые поставки запланированы на сентябрь. Вакцинация добровольцев начнется с 5 сентября.
Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, а также сотрудники других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей. Приоритет также будет отдаваться обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам, следует из рекомендаций Минздрава.