Собянин сделал прививку от коронавируса

После прививки у Собянина не поднялась температура, он практически не почувствовал никаких последствий. «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», – объяснил мэр.