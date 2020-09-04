Собянин сделал прививку от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса, получив созданную в России вакцину, о чем он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Владимир Владимирович, [иначе] мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину», – сказал Собянин, отвечая на вопрос Путина о том, сделал ли он прививку. Столичный градоначальник добавил, что чувствует себя нормально.
После прививки у Собянина не поднялась температура, он практически не почувствовал никаких последствий. «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», – объяснил мэр.
Ранее о перенесенной вакцинации от коронавируса сообщили министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вице-премьер Марат Хуснуллин.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа.