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Собянин сделал прививку от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса, получив созданную в России вакцину, о чем он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, [иначе] мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину», – сказал Собянин, отвечая на вопрос Путина о том, сделал ли он прививку. Столичный градоначальник добавил, что чувствует себя нормально.

После прививки у Собянина не поднялась температура, он практически не почувствовал никаких последствий. «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», – объяснил мэр.

Ранее о перенесенной вакцинации от коронавируса сообщили министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа.

Ранее по теме: Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных