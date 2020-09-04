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Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве

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Осенью ситуация с коронавирусом в столице может усложниться, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации», – сказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. «Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих», – подчеркнул мэр.

По его словам, в столице возможны локальные вспышки коронавируса на предприятиях, в офисах и школьных классах. В таком случае их придется временно закрывать или переводить на «удаленку».

До этого Собянин заявил, что значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию за период пандемии нового коронавируса. По его словам, победы над коронавирусом следует ожидать максимум в течение полугода.

Ранее сегодня федеральный оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 015 105. Общее количество умерших достигло 17 649.

Ранее по теме: Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 5000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных