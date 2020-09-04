Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве
Осенью ситуация с коронавирусом в столице может усложниться, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
«Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации», – сказал Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач. «Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих», – подчеркнул мэр.
По его словам, в столице возможны локальные вспышки коронавируса на предприятиях, в офисах и школьных классах. В таком случае их придется временно закрывать или переводить на «удаленку».
До этого Собянин заявил, что значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию за период пандемии нового коронавируса. По его словам, победы над коронавирусом следует ожидать максимум в течение полугода.
Ранее сегодня федеральный оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 015 105. Общее количество умерших достигло 17 649.