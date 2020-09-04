Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 5000

Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 5000Показатель не превышал 5000 человек с 15 августа
За последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Зафиксирован 121 летальный исход, полностью выздоровели 5812 человек. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 015 105. Общее количество умерших достигло 17 649. За весь период от коронавируса вылечились 832 747 человек.
Сегодняшнее число выявленных больных за сутки – самое большое с 10 августа. Ранее показатель не превышал 5000 человек с 15 августа, когда был выявлен 5061 заболевший. Количество россиян с коронавирусом превысило 1 млн человек 1 сентября.
Вчера в России было выявлено 4995 новых случаев коронавируса.
В Москве за последние сутки обнаружено 692 случая заражения коронавирусом, 1196 пациентов выздоровели, 10 человек скончались. Всего в Москве выявлено 265 066 заболевших, 4867 – с летальным исходом. На втором месте по числу заражений в России Московская область (68 864), на третьем – Санкт-Петербург (37 425).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+193), Подмосковье (+164), Нижегородская (+145) и Ростовская области (+142), Ставропольский край (+132).