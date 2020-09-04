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Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 5000

Показатель не превышал 5000 человек с 15 августа
Наталья Иванкина
Станислав Красильников / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Зафиксирован 121 летальный исход, полностью выздоровели 5812 человек. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 015 105. Общее количество умерших достигло 17 649. За весь период от коронавируса вылечились 832 747 человек.

Сегодняшнее число выявленных больных за сутки – самое большое с 10 августа. Ранее показатель не превышал 5000 человек с 15 августа, когда был выявлен 5061 заболевший. Количество россиян с коронавирусом превысило 1 млн человек 1 сентября.

Вчера в России было выявлено 4995 новых случаев коронавируса.

В Москве за последние сутки обнаружено 692 случая заражения коронавирусом, 1196 пациентов выздоровели, 10 человек скончались. Всего в Москве выявлено 265 066 заболевших, 4867 – с летальным исходом. На втором месте по числу заражений в России Московская область (68 864), на третьем – Санкт-Петербург (37 425).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+193), Подмосковье (+164), Нижегородская (+145) и Ростовская области (+142), Ставропольский край (+132).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных