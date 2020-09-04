Число новых случаев коронавируса в России вновь превысило 5000

За последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Зафиксирован 121 летальный исход, полностью выздоровели 5812 человек. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 015 105. Общее количество умерших достигло 17 649. За весь период от коронавируса вылечились 832 747 человек.