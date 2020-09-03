В России за сутки выявили 4995 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4995 новых случаев коронавирусаЗа день зафиксировано 114 смертей, полностью выздоровели 5766 человек
За последние сутки в России выявлено 4995 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровели 5766 человек. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 009 995. Общее число умерших достигло 17 528. За весь период от коронавируса вылечились 821 169 человек.
Число заражений коронавирусом в России превысило 1 млн человек 1 сентября. Всего в мире на сегодняшний день коронавирус обнаружен более чем у 26 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
В Москве за сутки обнаружено 690 случаев заражения коронавирусом, 1157 пациентов выздоровели, 13 человек скончались. Всего в Москве выявлено 264 374 заболевших. На втором месте по числу заражений Московская область (68 700), на третьем – Санкт-Петербург (37 232).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+191), Подмосковье (+163), Нижегородская (+143) и Ростовская области (+139), Ставропольский край (+130).