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В России за сутки выявили 4995 новых случаев коронавируса

За день зафиксировано 114 смертей, полностью выздоровели 5766 человек
Наталья Иванкина
Андрей Гордеев / Ведомости

За последние сутки в России выявлено 4995 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровели 5766 человек. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 009 995. Общее число умерших достигло 17 528. За весь период от коронавируса вылечились 821 169 человек.

Число заражений коронавирусом в России превысило 1 млн человек 1 сентября. Всего в мире на сегодняшний день коронавирус обнаружен более чем у 26 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В Москве за сутки обнаружено 690 случаев заражения коронавирусом, 1157 пациентов выздоровели, 13 человек скончались. Всего в Москве выявлено 264 374 заболевших. На втором месте по числу заражений Московская область (68 700), на третьем – Санкт-Петербург (37 232).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+191), Подмосковье (+163), Нижегородская (+143) и Ростовская области (+139), Ставропольский край (+130).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных