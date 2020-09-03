В России за сутки выявили 4995 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4995 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровели 5766 человек. Всего на сегодняшний день число случаев заражения в стране составляет 1 009 995. Общее число умерших достигло 17 528. За весь период от коронавируса вылечились 821 169 человек.