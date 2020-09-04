Собянин оценил долю москвичей с естественным иммунитетом к COVID-19
Значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию за период пандемии нового коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «НТВ».
«И все-таки значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию. Санитарные меры, которые мы вводили, все это сгладило и увело пандемию в такой уровень, который приемлем для того, чтобы мы нормально работали и жили», – сказал Собянин.
Он отметил, что вирус «никуда не ушел», но столица прошла пик заболеваемости «в таком, щадящем режиме, без какой-то гуманитарной катастрофы».
В конце августа Собянин заявил, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода.