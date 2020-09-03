Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября

До этого Собянин называл стабильной ситуацию с коронавирусом в столице. Он подчеркивал, что проблема сохранится до массовой вакцинации, которая начнется лишь спустя месяцы. 11 августа в России зарегистрировали первая в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в Центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.