Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил проведение выставок и конгрессов в Москве с 4 сентября текущего года. Такой указ размещен на сайте мэрии.
«С 4 сентября 2020 г. возобновляется осуществление конгрессновыставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», — говорится в указе.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве не планируются массовые гулянья на день города. «Массовых гуляний не будет. Отпразднуем по-домашнему ‒ в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках. А пока наводим чистоту», — говорил он.
До этого Собянин называл стабильной ситуацию с коронавирусом в столице. Он подчеркивал, что проблема сохранится до массовой вакцинации, которая начнется лишь спустя месяцы. 11 августа в России зарегистрировали первая в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в Центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.