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Собянин разрешил проводить выставки и конгрессы в Москве с 4 сентября

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин возобновил проведение выставок и конгрессов в Москве с 4 сентября текущего года. Такой указ размещен на сайте мэрии. 

«С 4 сентября 2020 г. возобновляется осуществление конгрессновыставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», — говорится в указе. 

Ранее Собянин сообщил, что в Москве не планируются массовые гулянья на день города. «Массовых гуляний не будет. Отпразднуем по-домашнему ‒ в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках. А пока наводим чистоту», — говорил он.

До этого Собянин называл стабильной ситуацию с коронавирусом в столице. Он подчеркивал, что проблема сохранится до массовой вакцинации, которая начнется лишь спустя месяцы. 11 августа в России зарегистрировали первая в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в Центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.

Ранее по теме: Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных