Задержанный в Сибири подросток признал вину в попытке взорвать школу

Следователи выяснили, что замысел организовать теракт в одной из школ возник у подростка, живущего в Минусинском районе Красноярского края, весной 2020 г. Он изучил инструкции по производству взрывных устройств, собрал компоненты для них и успел изготовить четыре самодельные бомбы, которые спрятал в нежилом строении. «Свои преступные действия подросток не довел до конца в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ», – говорится в сообщении.