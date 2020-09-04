Задержанный в Сибири подросток признал вину в попытке взорвать школу
Задержанный ФСБ 15-летний подросток признал вину в попытке провести теракт в одной из школ с использованием самодельных бомб, передает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.
Следователи выяснили, что замысел организовать теракт в одной из школ возник у подростка, живущего в Минусинском районе Красноярского края, весной 2020 г. Он изучил инструкции по производству взрывных устройств, собрал компоненты для них и успел изготовить четыре самодельные бомбы, которые спрятал в нежилом строении. «Свои преступные действия подросток не довел до конца в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ», – говорится в сообщении.
В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается, в настоящее время он задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Против подростка возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).
Ранее ФСБ сообщила о задержании в разных регионах России 13 молодых людей, 11 из которых оказались членами закрытого интернет-сообщества, за подготовку массовых убийств. У них изъяли четыре самодельные бомбы, охотничье, травматическое и холодное оружие. По данным ФСБ, один из задержанных планировал взрыв в школе. Как выяснила спецслужба, он хотел убить не менее 100 человек.