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Задержанный в Сибири подросток признал вину в попытке взорвать школу

Ведомости

Задержанный ФСБ 15-летний подросток признал вину в попытке провести теракт в одной из школ с использованием самодельных бомб, передает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи выяснили, что замысел организовать теракт в одной из школ возник у подростка, живущего в Минусинском районе Красноярского края, весной 2020 г. Он изучил инструкции по производству взрывных устройств, собрал компоненты для них и успел изготовить четыре самодельные бомбы, которые спрятал в нежилом строении. «Свои преступные действия подросток не довел до конца в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ», – говорится в сообщении.

В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается, в настоящее время он задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Против подростка возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

Ранее ФСБ сообщила о задержании в разных регионах России 13 молодых людей, 11 из которых оказались членами закрытого интернет-сообщества, за подготовку массовых убийств. У них изъяли четыре самодельные бомбы, охотничье, травматическое и холодное оружие. По данным ФСБ, один из задержанных планировал взрыв в школе. Как выяснила спецслужба, он хотел убить не менее 100 человек.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании 13 человек за подготовку массовых убийств

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных