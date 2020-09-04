В Малом театре простились с актером Борисом Клюевым
В Малом театре в Москве состоялось прощание с народным артистом России Борисом Клюевым, передает ТАСС. Актер умер 2 сентября на 77-м году жизни.
С актером простились его друзья и коллеги, в том числе народные артисты России Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор ВТУ им. М. С. Щепкина Борис Любимов. Накануне состоялась премьера спектакля «Большая тройка (Ялта-45)», в котором должен был сыграть Клюев. Постановку посвятили его памяти.
Борис Клюев родился 13 июля 1944 г. в Москве. После окончания ВТУ им. М. С. Щепкина в 1969 г. его пригласили в Малый театр, где он играл до середины 2010-х гг. Он известен ролями более чем в 60 спектаклях и более ста кино- и телефильмах. Среди его наиболее известных работ – роль графа Рошфора в картине «ДʼАртаньян и три мушкетера», роль Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить», Николая Воронина в ситкоме «Воронины» и многие другие.
Клюев являлся членом Союза кинематографистов России и правления Гильдии актеров кино России. Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.