В центре Тбилиси произошел взрыв
В центре Тбилиси у здания Большого концертного зала филармонии произошел взрыв, передает грузинский «Первый канал» со ссылкой на минздрав республики. В результате взрыва погиб один человек, трое пострадали.
По данным ведомства, один из пострадавших доставлен в клинику Аладашвили, состояние его здоровья тяжелое. Двое других помещены в республиканскую больницу и клинику Хечинашвили. На месте взрыва работают скорая помощь, пожарные и полиция.
Инцидент произошел в клубе «Дежавю», где проходил ремонт. В экстренных службах подтвердили, что там взорвался газовый баллон. Взрыв не вызвал пожара, сообщает телеканал.