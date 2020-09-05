В России за сутки выявили 5205 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5205 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 020 310. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 759.
Вчера, 4 сентября, оперштаб сообщил о 5110 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлен 671 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1312 пациентов, скончались 11 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+195), Подмосковье (+168), Нижегородская (+154) и Ростовская (+144) области.
За сутки в России полностью выздоровели 5379 человек. Общее число выздоровевших выросло до 838 126 человек.