В России за сутки выявили 5205 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5205 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 020 310. Умерли за день 110 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 759.