Голикова объяснила колебания прироста случаев коронавируса в России
Колебания количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией являются показателем того, что ведется их активное выявление и профилактика, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на встрече с медицинскими работниками Ростовской области. По ее словам, увеличение количества заболевших «не должно пугать».
«Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент ‒ снижаемся: это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой и будем это продолжать», ‒ цитирует ТАСС Голикову. По ее словам, власти делают все возможное, чтобы снова не пришлось вводить режим самоизоляции. При этом она подчеркнула, что многое зависит от дисциплины граждан.
Сегодня число новых случаев коронавируса в России за сутки вновь превысило 5000 человек. Показатель не превышал указанное количество с 15 августа. Вчера в России было выявлено 4995 новых случаев коронавируса.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа, ее разработали в Центре им. Гамалеи. Ожидается, что массовое производство препарата может начаться в сентябре 2020 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.