Голикова объяснила колебания прироста случаев коронавируса в России

«Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент ‒ снижаемся: это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой и будем это продолжать», ‒ цитирует ТАСС Голикову. По ее словам, власти делают все возможное, чтобы снова не пришлось вводить режим самоизоляции. При этом она подчеркнула, что многое зависит от дисциплины граждан.