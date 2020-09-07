Кипрская газета назвала имена россиян с «золотыми паспортами»

Кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. Издание сообщает, что в письме президента республики Никоса Анастадиаса указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство.