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Кипрская газета назвала имена россиян с «золотыми паспортами»

Ведомости

Кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. Издание сообщает, что в письме президента республики Никоса Анастадиаса указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство.

34 заявителя в период подачи заявления классифицировались как «лица высокого риска», то есть были в чем-либо обвинены, арестованы, осуждены или участвовали в управлении компаниями, в отношении которых были наложены санкции или административные штрафы.

Из россиян среди «лиц высокого риска» в материале упоминаются:

  • первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев;

  • председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский;

  • совладелец группы «Синтез», бывший член Совета Федерации Леонид Лебедев;

  • владелец торговой сети «Spar» в России и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин;

  • первый заместитель главы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов;

  • президент международной ГК «Арети» Игорь Макаров;

  • совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов;

  • владелец и президент ГК «Меркурий» Игорь Кесаев;

  • заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов;

  • гендиректор «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган и ее покойный муж Владимир Коган;

  • учредитель благотворительного фонда «Добросердие» Татьяна Корсакова;

  • владелец ГК ЕСН Григорий Березкин;

  • бизнесмен Ян Абрамов и финансист Владимир Столяренко.

По данным издания, в период 2008–2012 гг. заявления на кипрское гражданство подавали также украинский миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов, миллиардер, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.

В ноябре 2019 г. правительство Кипра приняло решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его по программе «Гражданство за инвестиции», среди них – девять россиян, чьи имена не назывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных