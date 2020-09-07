Кипрская газета назвала имена россиян с «золотыми паспортами»
Кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. Издание сообщает, что в письме президента республики Никоса Анастадиаса указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство.
34 заявителя в период подачи заявления классифицировались как «лица высокого риска», то есть были в чем-либо обвинены, арестованы, осуждены или участвовали в управлении компаниями, в отношении которых были наложены санкции или административные штрафы.
Из россиян среди «лиц высокого риска» в материале упоминаются:
первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев;
председатель правления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский;
совладелец группы «Синтез», бывший член Совета Федерации Леонид Лебедев;
владелец торговой сети «Spar» в России и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин;
первый заместитель главы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов;
президент международной ГК «Арети» Игорь Макаров;
совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов;
владелец и президент ГК «Меркурий» Игорь Кесаев;
заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов;
гендиректор «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган и ее покойный муж Владимир Коган;
учредитель благотворительного фонда «Добросердие» Татьяна Корсакова;
владелец ГК ЕСН Григорий Березкин;
бизнесмен Ян Абрамов и финансист Владимир Столяренко.
По данным издания, в период 2008–2012 гг. заявления на кипрское гражданство подавали также украинский миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов, миллиардер, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.
В ноябре 2019 г. правительство Кипра приняло решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его по программе «Гражданство за инвестиции», среди них – девять россиян, чьи имена не назывались.