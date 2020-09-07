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Центр Гамалеи попросил денег на создание нового препарата от коронавируса

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Научный центр им. Н.Ф. Гамалеи добивается финансирования для создания нового препарата для лечения больных коронавирусом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Это необычайно важный препарат, 880 000 человек, которые умерли (во всем мире от COVID-19. – ИФ), – большую часть из них можно было бы спасти. Мы уже семь месяцев объясняем, что препарат нужно делать, но нам никто не дает денег», – сказал директор центра им. Гамалеи.

Гинцбург пояснил, что планируется создать препарат на основе моноклональных антител. С помощью препарата пациент будет получать готовые антитела к коронавирусу, чтобы помочь организму бороться с инфекцией, пока он не начнет вырабатывать их сам. Директор центра добавил, что сотрудники готовы начать разработку лекарства сразу в нескольких вариантах. Гинцбург отметил, что проект требует большого финансирования, в том числе из-за проведения сложных экспериментов.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Гамалеи. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется массовое производство вакцины. Пострегистрационное исследование вакцины начинается на этой неделе. Исследователи планируют набрать 40 000 добровольцев, заявки подали уже 25 000 человек. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее клинические испытания закончатся 30 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных