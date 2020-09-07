Центр Гамалеи попросил денег на создание нового препарата от коронавируса

«Это необычайно важный препарат, 880 000 человек, которые умерли (во всем мире от COVID-19. – ИФ), – большую часть из них можно было бы спасти. Мы уже семь месяцев объясняем, что препарат нужно делать, но нам никто не дает денег», – сказал директор центра им. Гамалеи.