Центр Гамалеи попросил денег на создание нового препарата от коронавируса
Научный центр им. Н.Ф. Гамалеи добивается финансирования для создания нового препарата для лечения больных коронавирусом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
«Это необычайно важный препарат, 880 000 человек, которые умерли (во всем мире от COVID-19. – ИФ), – большую часть из них можно было бы спасти. Мы уже семь месяцев объясняем, что препарат нужно делать, но нам никто не дает денег», – сказал директор центра им. Гамалеи.
Гинцбург пояснил, что планируется создать препарат на основе моноклональных антител. С помощью препарата пациент будет получать готовые антитела к коронавирусу, чтобы помочь организму бороться с инфекцией, пока он не начнет вырабатывать их сам. Директор центра добавил, что сотрудники готовы начать разработку лекарства сразу в нескольких вариантах. Гинцбург отметил, что проект требует большого финансирования, в том числе из-за проведения сложных экспериментов.
11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Гамалеи. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется массовое производство вакцины. Пострегистрационное исследование вакцины начинается на этой неделе. Исследователи планируют набрать 40 000 добровольцев, заявки подали уже 25 000 человек. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее клинические испытания закончатся 30 сентября.