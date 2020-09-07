Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

Эпидемиолог отметил, что вакцинация большей части населения страны поможет создать продуктивный популяционный иммунитет к коронавирусу. По мнению Гинцбурга, это поможет остановить неконтролируемое распространение вируса в популяции. Он также рассказал, что на площадке центра будет производиться 600 000–700 000 доз вакцины в месяц, компании «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» в совокупности смогут производить около 5 млн доз. Гинцбург подчеркнул, что если задействовать все мощности, за год можно будет произвести 80 млн доз вакцины от коронавируса.