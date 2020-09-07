Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России
Россия преодолеет пандемию коронавируса к лету 2021 г. с помощью массовой вакцинации населения, пишут «Известия» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Эпидемиолог отметил, что вакцинация большей части населения страны поможет создать продуктивный популяционный иммунитет к коронавирусу. По мнению Гинцбурга, это поможет остановить неконтролируемое распространение вируса в популяции. Он также рассказал, что на площадке центра будет производиться 600 000–700 000 доз вакцины в месяц, компании «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» в совокупности смогут производить около 5 млн доз. Гинцбург подчеркнул, что если задействовать все мощности, за год можно будет произвести 80 млн доз вакцины от коронавируса.
11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном центре им. Гамалеи. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется массовое производство вакцины. В августе может начаться вакцинация медицинских работников. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация будет добровольной.