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Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

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Россия преодолеет пандемию коронавируса к лету 2021 г. с помощью массовой вакцинации населения, пишут «Известия» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Эпидемиолог отметил, что вакцинация большей части населения страны поможет создать продуктивный популяционный иммунитет к коронавирусу. По мнению Гинцбурга, это поможет остановить неконтролируемое распространение вируса в популяции. Он также рассказал, что на площадке центра будет производиться 600 000–700 000 доз вакцины в месяц, компании «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» в совокупности смогут производить около 5 млн доз. Гинцбург подчеркнул, что если задействовать все мощности, за год можно будет произвести 80 млн доз вакцины от коронавируса.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном центре им. Гамалеи. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется массовое производство вакцины. В августе может начаться вакцинация медицинских работников. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация будет добровольной.

В конце августа прогноз о сроках победы над коронавирусом в Москве дал мэр города Сергей Собянин. По его словам, это произойдет «максимум в течение полугода». В Минздраве ожидают, что все ограничения, связанные с пандемией, снимут в феврале 2021 г., говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных