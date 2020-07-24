Минздрав ожидает снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Прогноз по снятию всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса, остается прежним, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости». Все ограничения планируется снять в феврале 2021 г.
По его словам, сейчас необходимо продолжать работу по установлению популяционного иммунитета к вирусу, в том числе с помощью лекарственных препаратов. «И тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», – сказал Мурашко.
В июне Мурашко говорил, что гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 только наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России. «Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», – сказал тогда министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее называл процент москвичей, получивших иммунитет к коронавирусу: это 60% жителей столицы. По его словам, речь идет о Т-клеточном иммунитете, который обычно формируется у большего числа людей, чем иммунитет с антителами к вирусу.