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Минздрав ожидает снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

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Прогноз по снятию всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса, остается прежним, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «РИА Новости». Все ограничения планируется снять в феврале 2021 г.

По его словам, сейчас необходимо продолжать работу по установлению популяционного иммунитета к вирусу, в том числе с помощью лекарственных препаратов. «И тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», – сказал Мурашко.

В июне Мурашко говорил, что гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 только наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России. «Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», – сказал тогда министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять.

Ранее по теме: Собянин назвал процент москвичей, получивших иммунитет к коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных