Минздрав ожидает снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале

В июне Мурашко говорил, что гарантированно прервет цепочку распространения COVID-19 только наличие иммунитета к болезни у примерно половины населения России. «Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, это февраль», – сказал тогда министр, отвечая на вопрос о том, когда все ограничения можно будет снять.