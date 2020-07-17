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Собянин назвал процент москвичей, получивших иммунитет к коронавирусу

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У 60% жителей Москвы выработан коллективный иммунитет к коронавирусу, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина. «И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», – сказал он.

Он также отметил, что сравнение Москвы с Нью-Йорком считает оправданным. По его словам, В Нью-Йорке процесс создания коллективного иммунитета прошел за месяц, а в Москве – за три.

По числу случаев заражения коронавирусом Москва лидирует среди регионов России. По данным оперативного штаба, в столице прирост за сутки составил 531 новый случай, число летальных исходов – 13. С начала пандемии в Москве COVID-19 был выявлен у 231 801 человека, из них умерли 4258 заболевших, выздоровели 169 637 человек (прирост за день 682), лечение продолжают 58 468 пациентов.

Ранее Собянин объявил о новых этапах снятия ограничений в столице. С 13 июля отменили ограничения на работу аттракционов, парков отдыха, культурных центров и детских лагерей.

Ранее по теме: В России число умерших от COVID-19 превысило 12 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных