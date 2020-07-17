Собянин назвал процент москвичей, получивших иммунитет к коронавирусу

По числу случаев заражения коронавирусом Москва лидирует среди регионов России. По данным оперативного штаба, в столице прирост за сутки составил 531 новый случай, число летальных исходов – 13. С начала пандемии в Москве COVID-19 был выявлен у 231 801 человека, из них умерли 4258 заболевших, выздоровели 169 637 человек (прирост за день 682), лечение продолжают 58 468 пациентов.