Собянин назвал процент москвичей, получивших иммунитет к коронавирусу
У 60% жителей Москвы выработан коллективный иммунитет к коронавирусу, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина. «И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», – сказал он.
Он также отметил, что сравнение Москвы с Нью-Йорком считает оправданным. По его словам, В Нью-Йорке процесс создания коллективного иммунитета прошел за месяц, а в Москве – за три.
По числу случаев заражения коронавирусом Москва лидирует среди регионов России. По данным оперативного штаба, в столице прирост за сутки составил 531 новый случай, число летальных исходов – 13. С начала пандемии в Москве COVID-19 был выявлен у 231 801 человека, из них умерли 4258 заболевших, выздоровели 169 637 человек (прирост за день 682), лечение продолжают 58 468 пациентов.
Ранее Собянин объявил о новых этапах снятия ограничений в столице. С 13 июля отменили ограничения на работу аттракционов, парков отдыха, культурных центров и детских лагерей.