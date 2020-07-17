В России число умерших от COVID-19 превысило 12 000 человек

По числу случаев заражения коронавирусом среди регионов России лидирует Москва. В столице прирост за сутки составил 531 новый случай, число летальных исходов – 13. С начала пандемии в Москве COVID-19 выявлен у 231 801 человека. За весь период скончались 4258 пациентов с коронавирусом. Всего от коронавируса в Москве выздоровели 169 637 человек (прирост за день 682), лечение продолжают получать 58 468 пациентов.