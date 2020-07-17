В России число умерших от COVID-19 превысило 12 000 человек

В России число умерших от COVID-19 превысило 12 000 человекС начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили почти у 760 000 пациентов
За минувшие сутки врачи диагностировали 6406 новых случаев заражения коронавирусом, таковы данные оперативного штаба. В 26% новых случаев у заразившихся не было клинических проявлений вируса. С начала пандемии COVID-19 в стране вирус подхватили уже 759 203 человека. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается третью неделю подряд.
За весь период число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до 12 123 человек. За последние сутки в стране скончались 186 пациентов с COVID-19 и пневмонией.
На данный момент лечение от коронавируса получают 207 707 человек. За весь период вылечились 539 373 человека, из них 7681 выписан за прошедшие сутки.
По числу случаев заражения коронавирусом среди регионов России лидирует Москва. В столице прирост за сутки составил 531 новый случай, число летальных исходов – 13. С начала пандемии в Москве COVID-19 выявлен у 231 801 человека. За весь период скончались 4258 пациентов с коронавирусом. Всего от коронавируса в Москве выздоровели 169 637 человек (прирост за день 682), лечение продолжают получать 58 468 пациентов.
На втором месте среди российских регионов по числу заболевших – Московская область. За сутки в Подмосковье диагностировано 166 новых случаев коронавируса. С начала пандемии вирус в регионе подхватили 61 399 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, в Подмосковье умерли 1043 человека, вылечился 42 721 пациент, продолжают лечение 17 635 человек.
В топ-10 регионов России по числу выявленных случаев COVID-19 входят Санкт-Петербург (28 906), Нижегородская (21 200) и Свердловская (17 285) области, Ханты-Мансийский автономный округ (13 494), Ростовская область (11 214), Красноярский край (11 149) и Иркутская область (11 074). В остальных регионах число заразившихся коронавирусом составляет менее 10 000 человек.
На сегодняшний день в мире коронавирус выявлен уже у более чем 13,81 млн человек, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса. Всего от COVID-19 в мире умерли 589 990 человек.