Собянин назвал срок победы над коронавирусом в Москве

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус», — сказал Собянин на городском открытом августовском педагогическом совете, отметив, что над этим работают ученые. Развивается медицина, в России зарегистрирована первая эффективная вакцина от коронавируса — «думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги», — добавил мэр.