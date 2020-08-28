Собянин назвал срок победы над коронавирусом в Москве
Москва победит коронавирус максимум в течение полугода, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.
«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус», — сказал Собянин на городском открытом августовском педагогическом совете, отметив, что над этим работают ученые. Развивается медицина, в России зарегистрирована первая эффективная вакцина от коронавируса — «думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги», — добавил мэр.
В середине августа Собянин называл стабильной ситуацию с коронавирусом в столице. Мэр подчеркивал, что проблема сохранится до массовой вакцинации. 11 августа зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в российском центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.