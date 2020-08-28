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Собянин назвал срок победы над коронавирусом в Москве

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Москва победит коронавирус максимум в течение полугода, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус», — сказал Собянин на городском открытом августовском педагогическом совете, отметив, что над этим работают ученые. Развивается медицина, в России зарегистрирована первая эффективная вакцина от коронавируса — «думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги», — добавил мэр.

В середине августа Собянин называл стабильной ситуацию с коронавирусом в столице. Мэр подчеркивал, что проблема сохранится до массовой вакцинации. 11 августа зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в российском центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных