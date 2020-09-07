Роспотребнадзор передал в прокуратуру материалы по делу Навального
Управление Роспотребнадзора по Томской области провело проверку по делу об отравлении политика Алексея Навального и передало ее материалы в прокуратуру, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По требованию прокуратуры томское управление Роспотребнадзора провело проверку. В настоящее время она завершена, все материалы переданы в прокуратуру», – сообщили в пресс-службе.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме.
Затем Генпрокуратура России обратилась в минюст Германии с просьбой о предоставлении сведений о состоянии Навального. Согласно заявлениям местных властей, немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок», которым в 2018 г. в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи, обследовавшие основателя ФБК ранее, не нашли в его анализах следов яда.