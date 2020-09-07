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Роспотребнадзор передал в прокуратуру материалы по делу Навального

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Управление Роспотребнадзора по Томской области провело проверку по делу об отравлении политика Алексея Навального и передало ее материалы в прокуратуру, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По требованию прокуратуры томское управление Роспотребнадзора провело проверку. В настоящее время она завершена, все материалы переданы в прокуратуру», – сообщили в пресс-службе.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite, где он находится в реанимационном отделении, в коме.

Затем Генпрокуратура России обратилась в минюст Германии с просьбой о предоставлении сведений о состоянии Навального. Согласно заявлениям местных властей, немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок», которым в 2018 г. в Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи, обследовавшие основателя ФБК ранее, не нашли в его анализах следов яда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных