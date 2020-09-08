В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
Научный центр им. Гамалеи выпустит вакцину от коронавируса двух категорий. Для вакцинации детей будет разработана облегченная версия препарата, рассказал в интервью радио Sputnik завотделом центра, профессор Александр Бутенко.
В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей. «Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов, – ред.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации – для детей и для взрослых», – уточнил Бутенко.
8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот, сообщал Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация людей начнется на этой неделе. Вакцинация большей части населения России может пройти в течение 9–12 месяцев, сообщали в центре им. Гамалеи. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Препарат также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его клинические испытания закончатся 30 сентября.