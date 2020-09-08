В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей. «Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов, – ред.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации – для детей и для взрослых», – уточнил Бутенко.