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Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании

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Правительство Японии одобрило расходы в размере 671,4 млрд иен ($6,32 млрд) из бюджетных резервов на обеспечение населения страны вакциной от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на японский минфин.

«Правительство заявило, что надеется обеспечить достаточное количество вакцин для каждого гражданина к середине следующего года и предоставить их бесплатно», – передает агентство.

Генсекретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заключила такие контракты с компаниями из США и Великобритании, передает ТАСС. Речь идет о контрактах с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer. Эти компании поставят Японии по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. Переговоры ведутся еще с пятью иностранными компаниями.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19, о которой объявила 11 августа. Президент США Дональд Трамп, комментируя ее создание, заявил, что создатели российской вакцины пропустили некоторые испытания. Ранее руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico заявил, что США не примут результатов испытаний российской вакцины.

Ранее по теме: Трамп прокомментировал создание вакцины от коронавируса в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных