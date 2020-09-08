Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании

Генсекретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заключила такие контракты с компаниями из США и Великобритании, передает ТАСС. Речь идет о контрактах с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer. Эти компании поставят Японии по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. Переговоры ведутся еще с пятью иностранными компаниями.