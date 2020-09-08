Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании
Правительство Японии одобрило расходы в размере 671,4 млрд иен ($6,32 млрд) из бюджетных резервов на обеспечение населения страны вакциной от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на японский минфин.
«Правительство заявило, что надеется обеспечить достаточное количество вакцин для каждого гражданина к середине следующего года и предоставить их бесплатно», – передает агентство.
Генсекретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заключила такие контракты с компаниями из США и Великобритании, передает ТАСС. Речь идет о контрактах с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer. Эти компании поставят Японии по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. Переговоры ведутся еще с пятью иностранными компаниями.
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19, о которой объявила 11 августа. Президент США Дональд Трамп, комментируя ее создание, заявил, что создатели российской вакцины пропустили некоторые испытания. Ранее руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico заявил, что США не примут результатов испытаний российской вакцины.