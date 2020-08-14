Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Трамп прокомментировал создание вакцины от коронавируса в России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса будет работать.

«Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся», — цитирует ТАСС Трампа. Он также прокомментировал сам процесс создания вакцины, отметив, что ее создатели пропустили некоторые испытания.

«Они пропустили некоторые испытания, и мы считаем, что важно соблюдать весь процесс. У нас есть множество вакцин, которые, как мы думаем, будут работать, но мы хотим пройти через всю систему испытаний», — заявил Трамп. Он пообещал в ближайшем будущем объявить о лекарствах, которые тоже будут важны.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил быстрое создание вакцины от коронавируса тем, что ученые работали над вакцинами от других вирусов. По его словам, доводы о том, что вакцина будет защищать от коронавируса в течение двух лет, основаны на опыте работы против вируса Эбола. О регистрации вакцины против нового коронавируса было объявлено 11 августа.

12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель. Производство вакцины будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Первую партию вакцины направят медикам. Вакцинация будет добровольной, отметил министр. Мурашко также назвал безосновательными высказывания зарубежных медиков, которые сомневаются в эффективности российской вакцины.

Ранее по теме: Директор Центра Гамалеи объяснил быстрое создание вакцины от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных