Трамп прокомментировал создание вакцины от коронавируса в России

«Они пропустили некоторые испытания, и мы считаем, что важно соблюдать весь процесс. У нас есть множество вакцин, которые, как мы думаем, будут работать, но мы хотим пройти через всю систему испытаний», — заявил Трамп. Он пообещал в ближайшем будущем объявить о лекарствах, которые тоже будут важны.