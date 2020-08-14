Трамп прокомментировал создание вакцины от коронавируса в России
Президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавируса будет работать.
«Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся», — цитирует ТАСС Трампа. Он также прокомментировал сам процесс создания вакцины, отметив, что ее создатели пропустили некоторые испытания.
«Они пропустили некоторые испытания, и мы считаем, что важно соблюдать весь процесс. У нас есть множество вакцин, которые, как мы думаем, будут работать, но мы хотим пройти через всю систему испытаний», — заявил Трамп. Он пообещал в ближайшем будущем объявить о лекарствах, которые тоже будут важны.
Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил быстрое создание вакцины от коронавируса тем, что ученые работали над вакцинами от других вирусов. По его словам, доводы о том, что вакцина будет защищать от коронавируса в течение двух лет, основаны на опыте работы против вируса Эбола. О регистрации вакцины против нового коронавируса было объявлено 11 августа.
12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель. Производство вакцины будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Первую партию вакцины направят медикам. Вакцинация будет добровольной, отметил министр. Мурашко также назвал безосновательными высказывания зарубежных медиков, которые сомневаются в эффективности российской вакцины.