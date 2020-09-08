Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым не будут обжаловать приговор актеру

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице на следующий день.