Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым не будут обжаловать приговор актеру
Близкие Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, не будут обжаловать вынесенный актеру приговор, сообщила адвокат Анна Бутырина, представляющая вдову, младшего сына и брата Захарова.
«Мы не будем обжаловать», – цитируют адвоката «РИА Новости».
Ранее сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Суд также на три года лишил актера водительских прав, сохранив при этом его государственные награды.
8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице на следующий день.
Московская прокуратура 20 июля утвердила обвинение Ефремову по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Максимальный срок за такое деяние составляет до 12 лет лишения свободы. Прокурор просила лишить Ефремова свободы на 11 лет.