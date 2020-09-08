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Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым не будут обжаловать приговор актеру

Ведомости

Близкие Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, не будут обжаловать вынесенный актеру приговор, сообщила адвокат Анна Бутырина, представляющая вдову, младшего сына и брата Захарова.

«Мы не будем обжаловать», – цитируют адвоката «РИА Новости».

Ранее сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Суд также на три года лишил актера водительских прав, сохранив при этом его государственные награды.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице на следующий день.

Московская прокуратура 20 июля утвердила обвинение Ефремову по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Максимальный срок за такое деяние составляет до 12 лет лишения свободы. Прокурор просила лишить Ефремова свободы на 11 лет.

Ранее по теме: Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных