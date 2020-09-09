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Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

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Президент России Владимир Путин сам сообщит о планах вакцинироваться от коронавируса, если посчитает это нужным, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если он [президент] посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом», – ответил Песков на вопрос о планах Путина вакцинироваться. Сам Песков ранее говорил, что не планирует делать прививку от коронавируса. Он переболел коронавирусом в мае. Инфекция была также обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки.

Путин ранее сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин. О планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее разработал научный центр им. Гамалеи. 8 сентября первая партия вакцины поступила в гражданский оборот.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных