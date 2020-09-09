Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

«Если он [президент] посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом», – ответил Песков на вопрос о планах Путина вакцинироваться. Сам Песков ранее говорил, что не планирует делать прививку от коронавируса. Он переболел коронавирусом в мае. Инфекция была также обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки.