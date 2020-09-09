Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин сам сообщит о планах вакцинироваться от коронавируса, если посчитает это нужным, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если он [президент] посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом», – ответил Песков на вопрос о планах Путина вакцинироваться. Сам Песков ранее говорил, что не планирует делать прививку от коронавируса. Он переболел коронавирусом в мае. Инфекция была также обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки.
Путин ранее сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин. О планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее разработал научный центр им. Гамалеи. 8 сентября первая партия вакцины поступила в гражданский оборот.