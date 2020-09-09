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Безработным родителям в сентябре выплатят по 3000 рублей на ребенка

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выплаты в 3000 руб. на каждого ребенка младше 18 лет для россиян, официально признанных безработными, продлены на сентябрь.

По данным правительства, выплаты получат около 2,8 млн россиян, которые официально признаны безработными и имеют детей младше 18 лет. На выплаты из федерального бюджета будет выделено 8,5 млрд руб.

Ранее выплата в 3000 руб. на каждого ребенка официально зарегистрированного безработного россиянина начислялась в апреле – июне, затем была продлена до августа 2020 г. Также в апреле – июне родители детей младше 3 лет могли получить пособие в 5000 руб. в месяц. С 1 июня родители детей от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 000 руб. на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей от 0 до 16 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных