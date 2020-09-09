Безработным родителям в сентябре выплатят по 3000 рублей на ребенка

Ранее выплата в 3000 руб. на каждого ребенка официально зарегистрированного безработного россиянина начислялась в апреле – июне, затем была продлена до августа 2020 г. Также в апреле – июне родители детей младше 3 лет могли получить пособие в 5000 руб. в месяц. С 1 июня родители детей от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в размере 10 000 руб. на ребенка. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей от 0 до 16 лет.