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Минпросвещения не будет вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Ведомости

Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения одобрил предложение не делать Единый госэкзамен по иностранному языку обязательным, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее планировалось ввести обязательный ЕГЭ по английскому с 2022 г.

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», – говорится в сообщении.

Летом 2020 г. Минпросвещения заявляло, что отказалось от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Сегодня обязательными экзаменами на ЕГЭ являются русский язык и математика. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. С 2019 г. выпускники школ могут сдавать ЕГЭ по китайскому языку.

Ранее по теме: Единый госэкзамен по точным наукам может стать полностью цифровым

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных