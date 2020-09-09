Минпросвещения не будет вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Летом 2020 г. Минпросвещения заявляло, что отказалось от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Сегодня обязательными экзаменами на ЕГЭ являются русский язык и математика. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. С 2019 г. выпускники школ могут сдавать ЕГЭ по китайскому языку.