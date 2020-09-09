Минпросвещения не будет вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения одобрил предложение не делать Единый госэкзамен по иностранному языку обязательным, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее планировалось ввести обязательный ЕГЭ по английскому с 2022 г.
«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», – говорится в сообщении.
Летом 2020 г. Минпросвещения заявляло, что отказалось от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Сегодня обязательными экзаменами на ЕГЭ являются русский язык и математика. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. С 2019 г. выпускники школ могут сдавать ЕГЭ по китайскому языку.