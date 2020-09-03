Единый госэкзамен по точным наукам может стать полностью цифровым

В новом учебном году, как ранее сообщал Рособрнадзор, впервые пройдет на компьютерах ЕГЭ по информатике. 3 сентября Рособрнадзор опубликовал специальный тренажер для ЕГЭ по информатике, благодаря которому школьники могут ознакомиться с тем, как будет проходить предстоящий экзамен на компьютерах. Тренажер представлен на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования.