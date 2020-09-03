Единый госэкзамен по точным наукам может стать полностью цифровым
Сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по точным наукам могут полностью перевести в цифровой формат. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
По словам Музаева, под сдачу экзамена на компьютерах больше всего подходят предметы естественно-научного цикла. «Точные науки, скорее всего, будут первыми» среди предметов, экзамен по которым будет переводиться в цифровой формат, отметил руководитель Рособрнадзора.
Он добавил, что такой формат ‒ сдача экзамена на компьютере ‒ вряд ли применим для гуманитарных предметов. «Искусственному интеллекту, машине тяжело обработать информацию», ‒ объяснил Музаев, добавив, что компьютер «не чувствует эмоций человека, который излагает свои мысли». Среди предметов, оцифровка экзаменов по которым невозможна, собеседник агентства назвал историю, литературу, русский язык.
В новом учебном году, как ранее сообщал Рособрнадзор, впервые пройдет на компьютерах ЕГЭ по информатике. 3 сентября Рособрнадзор опубликовал специальный тренажер для ЕГЭ по информатике, благодаря которому школьники могут ознакомиться с тем, как будет проходить предстоящий экзамен на компьютерах. Тренажер представлен на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования.
Экзаменационная работа включает в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 ‒ повышенного и четыре ‒ высокого. При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.