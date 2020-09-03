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Единый госэкзамен по точным наукам может стать полностью цифровым

Ведомости

Сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по точным наукам могут полностью перевести в цифровой формат. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам Музаева, под сдачу экзамена на компьютерах больше всего подходят предметы естественно-научного цикла. «Точные науки, скорее всего, будут первыми» среди предметов, экзамен по которым будет переводиться в цифровой формат, отметил руководитель Рособрнадзора.

Он добавил, что такой формат ‒ сдача экзамена на компьютере ‒ вряд ли применим для гуманитарных предметов. «Искусственному интеллекту, машине тяжело обработать информацию», ‒ объяснил Музаев, добавив, что компьютер «не чувствует эмоций человека, который излагает свои мысли». Среди предметов, оцифровка экзаменов по которым невозможна, собеседник агентства назвал историю, литературу, русский язык.

В новом учебном году, как ранее сообщал Рособрнадзор, впервые пройдет на компьютерах ЕГЭ по информатике. 3 сентября Рособрнадзор опубликовал специальный тренажер для ЕГЭ по информатике, благодаря которому школьники могут ознакомиться с тем, как будет проходить предстоящий экзамен на компьютерах. Тренажер представлен на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования.

Экзаменационная работа включает в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 ‒ повышенного и четыре ‒ высокого. При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

Ранее по теме: Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных