Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) рассказал об изменениях в ЕГЭ, которые планируется ввести в 2021 г., сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Если в 2020 г. участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трех исторических периодов, то в 2021 г. историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей», ‒ говорится в сообщении.
В КИМ ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта. Наиболее существенные изменения произошли в КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ, отметили в ведомстве. Это связано с переводом экзамена в компьютерную форму с 2021 г.
«Это позволило включить в КИМ задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего количества. Остальные 18 заданий сохраняют глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет», ‒ объяснили в Рособрнадзоре.
В КИМ ЕГЭ по русскому языку изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27. Структура и содержание КИМ по биологии не изменились, но время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут. Изменения в КИМ ЕГЭ 2021 г. по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам отсутствуют, добавили в ведомстве.
В 2020 г. ЕГЭ для выпускников 11-х классов несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Период сдачи экзамена прошел с 3 по 25 июля, с 3 по 8 августа был организован дополнительный период ЕГЭ. В 2020 г. экзамены сдавали только те школьники, которые планировали поступать в вузы.