Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ

В КИМ ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта. Наиболее существенные изменения произошли в КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ, отметили в ведомстве. Это связано с переводом экзамена в компьютерную форму с 2021 г.