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Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ

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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) рассказал об изменениях в ЕГЭ, которые планируется ввести в 2021 г., сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Если в 2020 г. участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трех исторических периодов, то в 2021 г. историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей», ‒ говорится в сообщении.

В КИМ ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта. Наиболее существенные изменения произошли в КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ, отметили в ведомстве. Это связано с переводом экзамена в компьютерную форму с 2021 г.

«Это позволило включить в КИМ задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего количества. Остальные 18 заданий сохраняют глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет», ‒ объяснили в Рособрнадзоре.

В КИМ ЕГЭ по русскому языку изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27. Структура и содержание КИМ по биологии не изменились, но время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут. Изменения в КИМ ЕГЭ 2021 г. по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам отсутствуют, добавили в ведомстве.

В 2020 г. ЕГЭ для выпускников 11-х классов несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Период сдачи экзамена прошел с 3 по 25 июля, с 3 по 8 августа был организован дополнительный период ЕГЭ. В 2020 г. экзамены сдавали только те школьники, которые планировали поступать в вузы.

Ранее по теме: Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных