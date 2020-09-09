Центр Гамалеи планирует создать единую вакцину от коронавируса и гриппа

«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа», – сказал Гинцбург. Директор центра отметил, что говорить о сроках появления препарата пока рано. Для вакцины нужно будет провести клинические испытания, добавил он.