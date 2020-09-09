Центр Гамалеи планирует создать единую вакцину от коронавируса и гриппа
Научный центр им. Гамалеи планирует разработать единую вакцину от коронавируса и гриппа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра, академика Александра Гинцбурга.
«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа», – сказал Гинцбург. Директор центра отметил, что говорить о сроках появления препарата пока рано. Для вакцины нужно будет провести клинические испытания, добавил он.
8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Центр им. Гамалеи также планирует выпустить облегченную версию препарата для детей. Разработкой вакцины также занимается Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее клинические испытания закончатся 30 сентября.