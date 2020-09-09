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Центр Гамалеи планирует создать единую вакцину от коронавируса и гриппа

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Научный центр им. Гамалеи планирует разработать единую вакцину от коронавируса и гриппа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра, академика Александра Гинцбурга.

«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа», – сказал Гинцбург. Директор центра отметил, что говорить о сроках появления препарата пока рано. Для вакцины нужно будет провести клинические испытания, добавил он.

8 сентября первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V», которая разрабатывалась центром им. Гамалеи, поступила в гражданский оборот. О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Центр им. Гамалеи также планирует выпустить облегченную версию препарата для детей. Разработкой вакцины также занимается Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее клинические испытания закончатся 30 сентября.

Ранее по теме: В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных