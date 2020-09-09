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AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

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Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, из-за заболевания одного из добровольцев, сообщает Bloomberg.

Человек, принимавший участие в клинических испытаниях в Великобритании, заболел поперечным миелитом ‒ воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. В AstraZeneca не исключают, что заболевание могло стать побочным эффектом экспериментальной вакцинации. В итоге испытания были приостановлены для того, чтобы изучить данные о безопасности препарата.

Из-за приостановки испытаний акции AstraZeneca подешевели на 8% на Нью-Йоркской фондовой бирже. Позже котировки скорректировались, и падение составило 2,1%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, российский препарат построен на аденовирусе человека, а англо-шведская вакцина ‒ на аденовирусе обезьяны.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза должна начаться на следующей неделе. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Песков назвал различия российской и англо-шведской вакцин от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных