AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, из-за заболевания одного из добровольцев, сообщает Bloomberg.
Человек, принимавший участие в клинических испытаниях в Великобритании, заболел поперечным миелитом ‒ воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. В AstraZeneca не исключают, что заболевание могло стать побочным эффектом экспериментальной вакцинации. В итоге испытания были приостановлены для того, чтобы изучить данные о безопасности препарата.
Из-за приостановки испытаний акции AstraZeneca подешевели на 8% на Нью-Йоркской фондовой бирже. Позже котировки скорректировались, и падение составило 2,1%.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca. По его словам, российский препарат построен на аденовирусе человека, а англо-шведская вакцина ‒ на аденовирусе обезьяны.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза должна начаться на следующей неделе. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.