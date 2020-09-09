AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Человек, принимавший участие в клинических испытаниях в Великобритании, заболел поперечным миелитом ‒ воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. В AstraZeneca не исключают, что заболевание могло стать побочным эффектом экспериментальной вакцинации. В итоге испытания были приостановлены для того, чтобы изучить данные о безопасности препарата.