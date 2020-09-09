Ефремов решил отказаться от услуг Пашаева при рассмотрении апелляции

Накануне Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенным в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. и лишили его водительских прав на три года. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок — примерно три с половиной года в колонии-поселении.