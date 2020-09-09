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Ефремов решил отказаться от услуг Пашаева при рассмотрении апелляции

Ведомости

Адвокат Эльман Пашаев «ни в коем случае» не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова при рассмотрении апелляции, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

«Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции», — сказала Литвинович. 

Накануне Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенным в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту назначили штраф в 800 000 руб. и лишили его водительских прав на три года. Позже член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева заявила, что, по мнению Ефремова, Эльман Пашаев «подставил» его. Актер рассчитывал на меньший срок — примерно три с половиной года в колонии-поселении. 

Авария с участием Ефремова и водителя автофургона «Лада» Сергея Захарова произошла 8 июня. Актер вел Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на встречную полосу. От полученных в результате столкновения травм Захаров на следующий день скончался.

Ранее по теме: Ефремов обвинил адвоката в своем суровом приговоре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных