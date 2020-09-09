Ефремов обвинил адвоката в своем суровом приговоре
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, считает, что адвокат Эльман Пашаев подставил его. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.
«Я цитирую его дословно: ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые восемь лет. Что адвокат говорил, что будет по-другому, а оказалось все гораздо печальнее», ‒ заявила она.
По мнению Меркачевой, Ефремов рассчитывал на меньший срок ‒ примерно три с половиной года в колонии-поселении. Она добавила, сославшись на экспертов, что наказание актеру могло бы быть более мягким, если бы он сразу признал свою вину в ДТП и пошел на досудебное соглашение.
Вчера, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенным в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту также назначили штраф в 800 000 руб. и лишили его водительских прав на три года.
Авария с участием Ефремова и водителя автофургона «Лада» Сергея Захарова произошла 8 июня. Актер вел Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на встречную полосу. От полученных в результате столкновения травм Захаров на следующий день скончался. Ефремов сначала признал свою вину, но потом, после появления у него адвоката Эльмана Пашаева, изменил показания, заявив, что ничего не помнит.