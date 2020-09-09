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Ефремов обвинил адвоката в своем суровом приговоре

Ведомости

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, считает, что адвокат Эльман Пашаев подставил его. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

«Я цитирую его дословно: ему кажется, что адвокат его подставил на эти самые восемь лет. Что адвокат говорил, что будет по-другому, а оказалось все гораздо печальнее», ‒ заявила она.

По мнению Меркачевой, Ефремов рассчитывал на меньший срок ‒ примерно три с половиной года в колонии-поселении. Она добавила, сославшись на экспертов, что наказание актеру могло бы быть более мягким, если бы он сразу признал свою вину в ДТП и пошел на досудебное соглашение.

Вчера, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенным в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту также назначили штраф в 800 000 руб. и лишили его водительских прав на три года.

Авария с участием Ефремова и водителя автофургона «Лада» Сергея Захарова произошла 8 июня. Актер вел Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на встречную полосу. От полученных в результате столкновения травм Захаров на следующий день скончался. Ефремов сначала признал свою вину, но потом, после появления у него адвоката Эльмана Пашаева, изменил показания, заявив, что ничего не помнит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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