Ефремов обвинил адвоката в своем суровом приговоре

Авария с участием Ефремова и водителя автофургона «Лада» Сергея Захарова произошла 8 июня. Актер вел Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и выехал на встречную полосу. От полученных в результате столкновения травм Захаров на следующий день скончался. Ефремов сначала признал свою вину, но потом, после появления у него адвоката Эльмана Пашаева, изменил показания, заявив, что ничего не помнит.