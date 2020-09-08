Защита Ефремова обжаловала приговор суда
Защита актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП, обжаловала приговор суда, заявил «РИА Новости» адвокат осужденного Эльман Пашаев.
«Я подал краткую жалобу на приговор», ‒ сказал Пашаев.
Ранее сегодня, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 000 руб. Максимальный срок, который грозил Ефремову в рамках уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, составлял 12 лет.
Суд установил, что Ефремов, будучи нетрезвым, сел за руль Jeep Grand Cherokee, позже он вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого находился курьер одного из столичных магазинов Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице.