Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

В ФМБА пояснили, что чувство опасности у человека трансформируется, из-за чего со временем он начинает пренебрегать мерами безопасности. Для уменьшения такого риска нужно определить, когда наступает утомление и эмоциональное выгорание, и затем рассчитать недельную и суточную нагрузку на медработника, как на вредных производствах. На основе этих данных будут разработаны рекомендации по режиму работы и отдыха медицинских работников.