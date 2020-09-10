Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса
Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
В пресс-службе рассказали, что ФМБА к концу 2020 г. запустит специальную информационную систему, в которой будут собраны все данные о работе и отдыхе медиков. На создание системы потребуется 4 млн руб.
В ФМБА пояснили, что чувство опасности у человека трансформируется, из-за чего со временем он начинает пренебрегать мерами безопасности. Для уменьшения такого риска нужно определить, когда наступает утомление и эмоциональное выгорание, и затем рассчитать недельную и суточную нагрузку на медработника, как на вредных производствах. На основе этих данных будут разработаны рекомендации по режиму работы и отдыха медицинских работников.
В России по поручению президента России Владимира Путина до конца года введены стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом. Выплата врачам стационаров составила 80 000 руб. в месяц, среднему медперсоналу – 50 000 руб., младшему – 25 000 руб. Врачи скорой помощи могут получить выплату в размере 50 000 руб., средний и младший медперсонал и водители скорой – по 25 000 руб. в месяц.