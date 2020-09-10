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Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

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Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В пресс-службе рассказали, что ФМБА к концу 2020 г. запустит специальную информационную систему, в которой будут собраны все данные о работе и отдыхе медиков. На создание системы потребуется 4 млн руб.

В ФМБА пояснили, что чувство опасности у человека трансформируется, из-за чего со временем он начинает пренебрегать мерами безопасности. Для уменьшения такого риска нужно определить, когда наступает утомление и эмоциональное выгорание, и затем рассчитать недельную и суточную нагрузку на медработника, как на вредных производствах. На основе этих данных будут разработаны рекомендации по режиму работы и отдыха медицинских работников.

В России по поручению президента России Владимира Путина до конца года введены стимулирующие выплаты для медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом. Выплата врачам стационаров составила 80 000 руб. в месяц, среднему медперсоналу – 50 000 руб., младшему – 25 000 руб. Врачи скорой помощи могут получить выплату в размере 50 000 руб., средний и младший медперсонал и водители скорой – по 25 000 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных