Почти 40% россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов

Больше половины (55%) из тех, кто считает, что белорусский лидер действует правильно, – россияне в возрасте старше 60 лет. Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Среди них каждый третий (34%) – в возрасте от 18 до 30 лет. Они отметили, что президент жестко поступает с протестующими и не ведет с ними диалога, а также что ему пора покинуть пост президента. Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на этот вопрос.