Почти 40% россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов
Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении оппозиции и протестующих поддержали 39% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В опросе приняли участие 1000 человек.
Больше половины (55%) из тех, кто считает, что белорусский лидер действует правильно, – россияне в возрасте старше 60 лет. Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Среди них каждый третий (34%) – в возрасте от 18 до 30 лет. Они отметили, что президент жестко поступает с протестующими и не ведет с ними диалога, а также что ему пора покинуть пост президента. Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на этот вопрос.
Социологи отметили, что 23% россиян внимательно следят за событиями в Белоруссии. По мнению 39% респондентов, большинство белорусов поддерживают президента, 24% опрошенных считают, что народ Белоруссии на стороне протестующих. 46% россиян скорее поддерживают Лукашенко, 17% – скорее протестующих.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. По мнению Лукашенко, протесты в стране координируются из-за рубежа. Путин во время разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.