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Почти 40% россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов

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Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении оппозиции и протестующих поддержали 39% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В опросе приняли участие 1000 человек.

Больше половины (55%) из тех, кто считает, что белорусский лидер действует правильно, – россияне в возрасте старше 60 лет. Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Среди них каждый третий (34%) – в возрасте от 18 до 30 лет. Они отметили, что президент жестко поступает с протестующими и не ведет с ними диалога, а также что ему пора покинуть пост президента. Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на этот вопрос.

Социологи отметили, что 23% россиян внимательно следят за событиями в Белоруссии. По мнению 39% респондентов, большинство белорусов поддерживают президента, 24% опрошенных считают, что народ Белоруссии на стороне протестующих. 46% россиян скорее поддерживают Лукашенко, 17% – скорее протестующих.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. По мнению Лукашенко, протесты в стране координируются из-за рубежа. Путин во время разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных