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Уральского схимонаха Сергия отлучили от церкви

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Епархиальный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия, который отрицал существования коронавируса, критиковал решения русской православной церкви (РПЦ) и «захватил» Среднеуральский женский монастырь, сообщает Znak.com со ссылкой на председателя Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерея Николая Малету. 

Сергия отлучили в связи с тем, что после лишения священнического сана он продолжал проводить службы. Решение Епархиального суда направлено на подпись главе РПЦ патриарху Кириллу. 

«Если владыка утвердит решение, то [Сергия] надо будет именовать Николаем Романовым», — сказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло. Он добавил, что после отлучения от церкви бывшего священнослужителя не смогут отпевать и молиться за него в православных церквях. Кроме того, Сергий перестанет быть монахом, так как монашество в христианстве может существовать только внутри церкви, пояснил Миняйло.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию проповедовать и отправил под церковный суд весной этого года после того, как в сети распространились записи проповедей, где тот говорил о создании «электронного концлагеря сатаны», проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов из-за коронавируса и выступал против первых лиц государства. 16 июня Сергий при поддержке казаков «захватил» Среднеуральский женский монастырь и отстранил его настоятельницу. 3 июля его лишили сана схиигумена.

Ранее по теме: «Захватившего» монастырь на Урале схигумена Сергия лишили церковного сана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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