Уральского схимонаха Сергия отлучили от церкви

«Если владыка утвердит решение, то [Сергия] надо будет именовать Николаем Романовым», — сказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло. Он добавил, что после отлучения от церкви бывшего священнослужителя не смогут отпевать и молиться за него в православных церквях. Кроме того, Сергий перестанет быть монахом, так как монашество в христианстве может существовать только внутри церкви, пояснил Миняйло.