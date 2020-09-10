Уральского схимонаха Сергия отлучили от церкви
Епархиальный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия, который отрицал существования коронавируса, критиковал решения русской православной церкви (РПЦ) и «захватил» Среднеуральский женский монастырь, сообщает Znak.com со ссылкой на председателя Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерея Николая Малету.
Сергия отлучили в связи с тем, что после лишения священнического сана он продолжал проводить службы. Решение Епархиального суда направлено на подпись главе РПЦ патриарху Кириллу.
«Если владыка утвердит решение, то [Сергия] надо будет именовать Николаем Романовым», — сказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло. Он добавил, что после отлучения от церкви бывшего священнослужителя не смогут отпевать и молиться за него в православных церквях. Кроме того, Сергий перестанет быть монахом, так как монашество в христианстве может существовать только внутри церкви, пояснил Миняйло.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию проповедовать и отправил под церковный суд весной этого года после того, как в сети распространились записи проповедей, где тот говорил о создании «электронного концлагеря сатаны», проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов из-за коронавируса и выступал против первых лиц государства. 16 июня Сергий при поддержке казаков «захватил» Среднеуральский женский монастырь и отстранил его настоятельницу. 3 июля его лишили сана схиигумена.